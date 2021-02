Amanda Seyfried wyjawiła dlaczego unika ról w filmach o superbohaterach 1

Obecna dominacja filmów o superbohaterach nie przypomina niczego co mogliśmy oglądać wcześniej na dużym i małym ekranie. Podczas gdy kiedyś filmy komiksowe były postrzegane jako pomniejsza forma sztuki, dziś większość aktorów rwie się, by dostać się do filmu lub serialu o superbohaterach. Ale Amanda Seyfried nie należy do tych, którzy chcą wystąpić w roli superbohatera.

W wywiadzie dla AP aktorka wyjaśniła powody takiego zachowania.

Uważam, że jest niewielu agentów, którzy uważają, że ich klienci nie skorzystaliby na wielkim filmie o superbohaterach. Naprawdę musiałam się temu przeciwstawić. Uważam, że filmy o superbohaterach są wspaniałe i możesz zostać przeniesiony do tego niesamowitego świata, który nie istnieje. Myślę, że jest to naprawdę dobre dla dzieci, które dojrzewają. Ale nie interesuje mnie bycie tak fizycznym i uczestniczyć w tak dużej podróży do mojej wyobraźni każdego dnia. Nie jestem fanką zielonego ekranu. Chcę się dobrze bawić, kiedy pracuję. I to była ta chmura, która unosi się nade mną przez całą moją karierę i nie wiem, czy kiedykolwiek zniknie. Ale jest w porządku, ponieważ pod koniec dnia moi agenci mi ufają i wiedzą, że to nie jest dla wszystkich.

Przypomnijmy, że Seyfried była jedną z kandydatek do roli Gamory w produkcji Jamesa Gunna Strażnicy Galaktyki. Aktorka przyznała, że ​​nie przyjęła tej roli, ponieważ nie wyobrażała sobie, by film oparty na tak dziwacznej koncepcji kiedykolwiek odniósł sukces.

Nie chciałam być częścią takiego filmu Marvela. Powiedziałam: Kto chce obejrzeć film o gadającym drzewie i szopie? Co jest oczywiste – bardzo się myliłam. Scenariusz był świetny, ale było to zbyt ryzykowne. Ponieważ jeśli jesteś gwiazdą takiego gigantycznego filmu, a on nie wypala, Hollywood ci nie wybaczy. Widziałam co przytrafiało się ludziom, którzy tego doświadczyli i był to ogromny, a wręcz gigantyczny strach. Pomyślałam, czy to jest tego warte?

zakończyła Seyfried

Chociaż Seyfried wydaje się dość stanowcza w swoim postanowieniu, że nigdy nie pojawi się w projekcie o superbohaterach, przyszłe oferty mogą zmienić jej zdanie. W końcu Joaquin Phoenix i Ethan Hawke byli kiedyś słynni z niechęci do udziału w tym gatunku. Ale potem ten pierwszy zdobył Oscara z Jokera, a Hawke został potwierdzony, jako główny złoczyńca w nadchodzącej serii Moon Knight.

Źrodło: movieweb.com