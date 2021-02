Naomi Watts gwiazdą najnowszego filmu Małgorzaty Szumowskiej 1

Naomi Watts będzie główną bohaterką Infinite Storm, długo oczekiwanego filmu polskiej reżyserki Małgorzaty Szumowskiej odpowiedzialnej m.in. za obraz Śniegu już nigdy nie będzie, czyli polskiego kandydata do Oscara 2021. Obraz wyprodukują Bleecker Street i Sony Pictures Worldwide Acquisitions.

Bleecker Street przejmie prawa do filmów w USA, podczas gdy Sony Pictures Worldwide Acquisitions zajmuje się międzynarodowymi prawami do dystrybucji. Produkcja rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu.

Infinite Storm został napisany przez Josha Rollinsa na podstawie artykułu Ty Gagne High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue, opowiadającego o historii Pam Bales, matki, pielęgniarki i przewodnika górskiego, która udała się na samotną wędrówkę na górę Mount Washington, jednak podczas wspinaczki złapała ją zamieć, co doprowadziło do śmiałej akcji ratowniczej.

Naomi Watts ma na swoim koncie role w takich produkcjach jak Birdman, King Kong, 21 gramów, a także Serii Niezgodna.

Za produkcję odpowiadają Celine Rattray, Trudie Styler, Jenny Halper, Naomi Watts oraz Peter i Michael Sobiloff. Producentami wykonawczymi są Nic Marshall, Josh Rollins, Małgorzata Szumowska, Jason De Beer, Andrew Karpen i Kent Sanderson.

Źrodło: variety.com