Mike Flanagan ogłosił obsadę adaptacji ''The Midnight Club''

fot. materiały prasowe

Ta dziesięcioodcinkowa seria opiera się na powieści The Midnight Club Christophera Pike'a z 1994 roku. Jej akcja osadzona jest w Rotterdam Home, hospicjum dla śmiertelnie chorych nastolatków. Tam właśnie grupa zaprzyjaźnionych pacjentów zbiera się co dzień o północy, aby opowiadać sobie przerażające historie. W trakcie jednego z takich spotkań zawiązują ze sobą pakt, który tego co umrze pierwszy zobowiązuje do pozagrobowego kontaktu z pozostałymi.

W członków tytułowego klubu wcielą się Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Shephard, William Chris Sumpter i Sauriyan Sapkota. Heather Langenkamp sportretuje lekarkę kierującą hospicjum. Do obsady drugoplanowanej zaliczają się Zach Gilford, Matt Biedel oraz Samantha Sloyan. Flanagan zdradził także, iż w gościnnych rolach spodziewać możemy się aktorów znanych z jego poprzednich projektów powstałych dla Netflixa.

Zdjęcia do serialu rozpocząć mają się niebawem. W projekt ten oprócz Flanagana zaangażowana jest także Leah Fong, autorka scenariusza do Nawiedzonego dworu w Bly. Flanagan wyreżyseruje dwa pierwsze odcinki The Midnight Club. Projekt powstaje dla platformy Netflix.

Źrodło: deadline