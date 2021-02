Jennifer Lopez wystąpi w nowym filmie akcji od Netflixa 0

Jak donoszą zagraniczne media aktorka i piosenkarka Jennifer Lopez dołączyła do obsady nowego filmu akcji powstającego dla Netflixa. Nosi on tytuł 'The Mother'.

fot. materiały prasowe

Lopez wcieli się w piękną i śmiertelnie niebezpieczną płatną zabójczynię, która do tej pory żyła w ukryciu. Wychodzi jednak ze swojej bezpiecznej kryjówki i zrobi wszystko, aby ochronić swoją córkę, którą wiele lat temu była zmuszona oddać do adopcji. Myślicie, że Lopez to dobry wybór do takiej roli?

Za scenariusz do filmu odpowiada Misha Green i Andrea Berloff. Projekt ten nie ma jeszcze obsadzonego stanowiska reżysera. Negocjacje w sprawie objęcia tej funkcji prowadzi obecnie Niki Caro, reżyserka odpowiedzialna za zeszłoroczny film Mulan czy biograficzny dramat McFarland.

Projekt ten porównywany jest do kultowej już produkcji Leon zawodowiec z 1994 roku, w którym wystąpili Jean Reno i Natalie Portman.

Jennifer Lopez wystąpiła w wielu udanych produkcjach. W swojej aktorskiej karierze ma role w takich produkcjach jak Anakonda, Selena, Ślicznotki, Niedokończone życie czy Teraz albo nigdy. Za rolę w Selenie i Ślicznotkach otrzymała nominację do Złotych Globów.

Źrodło: deadline