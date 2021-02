Sam Neill ma nadzieję na występ w ''Thor: Love and Thunder'' 0

fot. materiały prasowe

W trzecim filmie z serii opowiadającej o nordyckim bogu Thorze Neill wystąpił epizodycznie, wcielając się w aktora odgrywającego w teatralnej sztuce Odyna. W podobnej roli pojawił się w tym widowisku Matt Damon. On odegrał Lokiego.

Patrząc na to, iż Damon ma pojawić się w Love and Thunder w jakiejś roli, to powrót Neilla również byłby sensowny.

Oto jak Neill odniósł się do pytania o swój powrót do filmu Marvela.

Myślę, że szanse są dość wysokie. Myślę, że Taika ma coś w zanadrzu. Zobaczymy co się stanie. Podróżowanie między Nową Zelandią a Australią jest obecnie dość problematyczne, ale zobaczymy, może uda się coś z tym zrobić.

W obsadzie nowego Thora znajdują się także Vin Diesel, Natalie Portman, Tessa Thompson oraz Christian Bale, który będzie głównym antagonistą. Wcieli się on w Gorra – Boga Rzeźnika.

Planowana data premiery filmu Thor: Love and Thunder to 6 maj 2022 rok.

Źrodło: ComingSoon