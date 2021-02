Szansa na zobaczenie wyjątkowego filmu "Słudzy" i wsparcie kin! 0

Mocny, chwytający za gardło, idealnie wpisujący się we współczesny kontekst polityczny, gdzie patriarchat i kościół narzucają innym swoją wizję świata – oto Słudzy Ivana Ostrochovský’ego, wybitnego reżysera ze Słowacji. Ten film to ważny i wyjątkowy głos krytykujący państwo idące pod rękę z kościołem, zobrazowanym tu jako autorytarna instytucja, która w imię długiego trwania nie zawaha się poświęcić życia najsłabszych. 11 lutego zapraszamy na pokaz specjalny Sług – jednego z największych przebojów ostatniej edycji Festiwalu Nowe Horyzonty.

Seans Sług rozpocznie się o godz. 20:00 na portalu Mojeekino.pl, bilety będą dostępne od godz. 18:00. Pokaz filmu Ostrochovský’ego to forma wsparcia dla kin studyjnych, które – w związku z pandemią – znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Portal Mojeekino działa na zasadzie wirtualnych sal, przenosząc doświadczenie kinowe online.

Uwaga! Liczba miejsc jest limitowana, film będzie mogło zobaczyć pierwszych 500 osób.

O filmie

Osadzony w realiach zimnej wojny, pasjonujący czarny kryminał Ostrochovský’ego opowiada o zderzeniu wiary i ideologii oraz o potężnej sile manipulacji, po którą sięgają zarówno słudzy Boga, jak i słudzy systemu. Ten wciągający niczym mistrzowska rozgrywka pokera wschodnioeuropejski noir skupia się na losach dwóch seminarzystów, chłopców z prowincji, którzy w mury klasztoru wchodzą z optymizmem i gorliwością. Nie zdając sobie sprawy, że wkraczają w świat spisków, zdrad i złamanych życiorysów, a ich przyjaźń poddana zostanie ostatecznej próbie.

Rozgrywająca się w latach 80. XX wieku w Czechosłowacji opowieść eksploruje szarą strefę politycznych gier, cynizmu i kompromisów, obnażając mechanizmy rządzące totalitarnymi strukturami. Krytyka państwa idzie pod rękę z krytyką kościoła, jako autorytarnej instytucji, która w imię długiego trwania nie zawaha się poświęcić życia najsłabszych. Ostrochovský zrobił swój mocny, chwytający za gardło film także przeciwko starcom, przeciwko gerontokracji, przeciwko patriarchatowi.

Zachwycające czarno-białe zdjęcia, wschodnioeuropejskie konflikty pomiędzy wiarą w Boga i wiarą w komunizm, a także nazwisko współscenarzystki (Rebeca Lenkiewicz) każą szukać powinowactw pomiędzy Sługami a Idą. Ivan Ostrochovský ma jednak własny, zdecydowany charakter pisma. Z Pawłem Pawlikowskim łączy go za to świadomość losu, jaki dziedziczymy wraz z naszą historią i niezwykły talent do przenoszenia na ekran pejzaży i aury wschodniej Europy.