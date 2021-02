Szerpowie i filmy z szansą na Oscara na VOD.MDAG.PL 0

W pierwszym tygodniu lutego na profilu Millennium Docs Against Gravity na Facebooku odbędzie się spotkanie z Elizą Kubarską oraz Moniką Braid, reżyserką i producentką filmu Ściana cieni. Paulinie Reiter z Wysokich Obcasów opowiedzą o tym, co warto wiedzieć o Szerpach. Oprócz tego na platformie VOD.MDAG.PL można zobaczyć siedem filmów, które mają szansę na nominację do Oscara® w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Dokumentalny!

Po niedawnym sukcesie Szerpów, którzy zdobyli K2 zimą jako pierwsi w historii, Paulina Reiter porozmawia z reżyserką oraz producentką, których film Ściana cieni był hitem zeszłorocznej edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity.

Film dostępny na VOD.MDAG.PL

Wydarzenie na Facebooku

W swoim filmie Kubarska opowiada o wyprawie na Kumbhakarnę z perspektywy Szerpów, którzy mieszkają w wiosce u podnóża góry. Tymczasem w zachodnim świecie Khumbakarna znana jest jako „Jannu” i słynie z niezdobytej wschodniej ściany, jednego z najtrudniejszych wyzwań we współczesnym alpinizmie. Akcja filmu rozpoczyna się w wiosce Kambachen (4 000 metrów n.p.m.), gdzie trzyosobowa rodzina Szerpów mieszka w jednej izbie. Pewnego dnia ojciec rodziny dostaje propozycję pracy jako tragarz w wyprawie na świętą Kumbhakarnę. Jeśli się zgodzi, będzie to oznaczało złamanie tabu i narażenie się na gniew bogów. Ale ta wyprawa to również szansa na zarobienie pieniędzy na edukację jego syna – Dawy.

Partnerem rozmowy są Wysokie Obcasy. Spotkanie będzie transmitowane na żywo na fanpage’ach Millennium Docs Against Gravity oraz Wysokich Obcasów.

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej w piątek zaprezentowała listę potencjalnych nominowanych do Oscara® w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Dokumentalny. Oto siedem wyjątkowych tytułów spośród nich, które są dostępne w serwisie VOD.MDAG.PL:

iHuman (iHuman, reż. Tonje Hessen Schei), czyli opowieść o tym, co przyniesie ze sobą sztuczna inteligencja. Czy powinniśmy się jej obawiać?

Malarka i złodziej (The Painter and the Thief, reż. Benjamin Ree), czyli historia niezwykłej przyjaźni pomiędzy malarką a złodziejem jej obrazów.

Kapitał w XXI wieku (Capital in the Twenty-First Century, reż. Justin Pemberton), czyli ekranizacja bestsellerowej książki Thomasa Piketty’ego, którą zachwalali zarówno Barack Obama jak i Jarosław Kaczyński.

Epicentrum (Epicentro, reż. Hubert Sauper), czyli mistrz kina Hubert Sauper odkrywa Kubę w sposób, w jaki nikt jeszcze tego nie zrobił.

Witamy w Czeczenii (Welcome to Chechnya, reż. David France), czyli wstrząsający obraz prześladowań osób LGBT+ przez reżim Ramzana Kadyrowa.

Planeta 2.0 (Spaceship Earth, reż. Matt Wolf), czyli jak doszło do powstania jednego z najbardziej ekscentrycznych (i ważnych równocześnie) projektów naukowych w historii?

Księgarnie Nowego Jorku (The Booksellers, reż. D.W. Young), czyli odwiedziny w świecie niecodziennych sprzedawców i kolekcjonerów książek.