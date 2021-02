Powiększa się obsada ''Peacemakera'' - poznajcie dwa nowe nazwiska 0

James Gunn, który pracuje zarówno nad pełnometrażowym filmem Legion samobójców, jak i nad jego serialowym spin-offem zatytułowanym 'Peacemaker', dalej zbiera obsadę do tego drugiego projektu. Jak sam ogłosił swoje angaże otrzymali właśnie Elizabeth Faith Ludlow i Rizwan Manji.

Ludlow to aktorka, którą z pewnością kojarzycie z serialu The Walking Dead czy filmu Godzilla II: Król potworów. Manji z kolei wystąpił w serialu Magicy, Schitt's Creek, Backstrom oraz filmach Przebudzeni, Wilk z Wall Street czy Aleksander – okropny, straszny, niezbyt dobry, bardzo zły dzień. W Peacemakerze wcielą się oni odpowiednio w postacie noszące imiona Keeya i Jamil. Niestety żadne większe szczegóły na temat ich bohaterów nie zostały ujawnione.

Wcześniej swoje angaże otrzymali już Danielle Brooks, John Cena, który wcieli się w tytułowego bohatera, Steve Agee, Robert Patrick, Jennifer Holland i Chris Conrad.

Peacemaker skupi się na genezie tytułowego herosa, dla którego najważniejszy jest pokój na świecie. Do swojego celu dąży on jednak po trupach. Obecnie trwają już zdjęcia do serialu. Ekipa pracuje w Vancouver. James Gunn napisał scenariusz do serialu, który składa się z ośmiu odcinków. Ma on także zająć się reżyserią kilku z nich, w tym tego najważniejszego – pierwszego. Projekt powstaje dla HBO Max.

Źrodło: deadline