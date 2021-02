Reynolds i Ruffalo jako ojciec i syn na zdjęciu z planu ''The Adam Project'' 0

Ryan Reynolds, aktor którego z pewnością kojarzycie z roli tytułowego bohatera w filmie Deadpool, opublikował na swoim Instagramie zdjęcia zza kulis nowego filmu Netflixa, nad którym obecnie pracuje. To film akcji 'The Adam Project' w reżyserii Shawna Levy'ego.

Poniższe fotografie ukazują nad Reynoldsa i Marka Ruffalo. Reynolds w filmie wciela się w syna poszukującego swojego ojca. W tej roli Ruffalo, aktor znany z roli Hulka w filmach Marvela.

Również Ruffalo opublikował zdjęcie z planu filmu. Oto ono:

The Adam Project opisywany jest jako przygodowy thriller. Główny bohater to mężczyzna, tytułowy Adam, w tej roli Reynolds, który musi cofnąć się w czasie, aby uzyskać pomoc od swojego 13-letniego ja. Potrzebuje jej do wykonania pewnej tajnej misji. Razem wyruszają w pełną przygód wyprawę, aby odnaleźć ojca, naprawić sytuację i uratować świat. Początkowo nie bardzo się dogadują, ale aby ocalić przyszłość muszą nauczyć się radzić sobie w przeszłości.

Film ten jest drugim po komedii Free Guy, w którym Reynolds i Levy współpracują ze sobą. Levy reżyseruje, a autorem scenariusza jest Jonathan Tropper i David Ellison.

W obsadzie filmu oprócz wspomnianych wyżej znajdują się także Catherine Keener, Walker Scobell jako młody Adam, Alex Mallari Jr., Jennifer Garner i Zoe Saldana.

Data premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Instagram