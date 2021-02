Produkcja ta nie posiada jeszcze swojego tytułu. Ma ona być częściowo horrorem ciała, a częściowo historią opowiedzianą w stylu noir.

Nie będzie to pierwsza współpraca tej dwójki. Mortensen wystąpił już w kilku filmach Cronenberga, m.in. w Niebezpiecznej metodzie, Historii przemocy czy Wschodnich obietnicach. Rola w ostatniej z wymienionych produkcji przyniosła mu nominację do Oscara w kategorii Najlepszy aktor.

Oto co w jednym z ostatnich wywiadów powiedział aktor na temat swojego udziału w nowym filmie Cronenberga.

Tak, mamy coś na myśli. To coś, co napisał dawno temu i nigdy tego nie doprowadził do końca. Teraz to udoskonalił i chce to zrobić. Mamy nadzieję, na zdjęcia tego lata. Powiem, tak bez ujawniania historii, że trochę wraca on tym do swoich początków.