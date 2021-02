Eddie Murphy wraca w nowej zapowiedzi filmu "Książe w Nowym Jorku 2" 0

Udostępniono nowy zwiastun długo oczekiwanej kontynuacji komedii Książę w Nowym Jorku 2, gotowy wywołać uśmiech na wszystkich naszych zmęczonych twarzach. Film, który pojawia się ponad trzydzieści lat po oryginale, przywraca Eddiego Murphy'ego jako Akeema Joffera, byłego księcia, obecnie króla Zamundy, oraz Arsenio Halla jako jego niezastąpionego towarzysza.

Akcja filmu rozgrywa się po wydarzeniach z pierwej części. Trafiamy na moment, kiedy to nowo koronowany król Zamundy, Akeem Joffer odkrywa, że ​​ma syna w Ameryce, o którym nigdy nie wiedział. Spełniając pragnienie umierającego ojca, postanawia swojego syna wychować jako następcę tronu. Akeem i Semmi ponowni wyruszają do Ameryki, a konkretnie do dzielnicy Queens w Nowym Jorku – gdzie wszystko się zaczęło.

Oprócz wspomnianej dwójki w obsadzie pojawią się Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes oraz James Earl Jones. Reżyserem filmu jest Craig Brewer, który miał okazję pracować z Eddiem Murphym przy wysoko ocenianej produkcji Netflixa – Nazywam się Dolemite.

Premiera na Amazon Prime już 5 marca.

Źrodło: movieweb.com