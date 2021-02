Ramin Djawadi również skomponuje muzykę do prequela ''Gry o tron'' 0

Wiadomo już kto odpowie za ścieżkę dźwiękową nadchodzącego prequela Gry o tron. To Ramin Djawadi, kompozytor który skomponował wspaniałą muzykę do oryginalnego serialu HBO.

Djawadi to niemiecki kompozytor, który za ścieżkę dźwiękową do Gry o tron otrzymał aż 2 nagrody Emmy. Nic więc dziwnego, iż twórcy House of the Dragon postanowili nawiązać z nim ponownie współpracę. Miejmy nadzieję, że oprawa muzyczna prequela rzuci nas na kolana.

Ten utalentowany kompozytor pracował także przy takich telewizyjnych produkcjach jak Westworld, Wirus czy Skazany na śmierć. Skomponował także muzykę do wielu kinowych filmów. Na swoim koncie ma m.in. produkcję Iron Man, Dracula: Historia nieznana, Warcraft: Początek czy Pacific Rim.

Akcja House of the Dragon rozgrywać będzie się na 300 lat przed wydarzeniami z oryginalnego serialu. Zagłębimy się w historię Domu Targaryen. Będziemy świadkami powstania i upadku tej jedynej rodziny smoczych lordów.

Premiera House of the Dragon w 2022 roku. Serial składać ma się z dziesięciu odcinków. Zdjęcia do niego rozpocząć mają się w połowie tego roku. Seria kręcona będzie głównie w studiu w Wielkiej Brytanii.

Źrodło: slashfilm