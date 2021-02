The CW daje odnowienie na kolejne sezony aż 12 swoim produkcjom - na liście jest ''Walker'' 0

Stacja The CW przedłużyła o kolejne sezony kilka swoich produkcji. Na liście jest także najnowsza seria Walker, która zadebiutowała zaledwie dwa tygodnie temu.

Walker to serial ukazujący nowe wcielenie Cordella Walkera, kultowego Strażnika Teksasu. Produkcja ta pomimo średnich ocen od krytyków, stała się wielkim hitem stacji, będąc najczęściej oglądaną premierą od 5 lat. Zachwycony nią jest również sam Chuck Norris, odtwórca kultowego Strażnika. Także stacja The CW ma powody do dumy.

Pozostałe produkcje, które otrzymały odnowienie to:

Nie wiadomo jeszcze co z serialem Superman & Lois, który zadebiutuje dopiero 23 lutego 2021 roku. Nie otrzymał on jak na razie odnowienia na drugi sezon, ale o dalszych jego losach z pewnością dowiemy się niedługo po premierze. Wszystko zależy od tego czy przypadnie do gustu publiczności.

Takie przyśpieszone odnowienie wielu seriali w dobie pandemii może dobrze wpłynąć na ich produkcję. Scenarzyści będą mieli bowiem więcej czasu na dopracowanie skryptów, a cała ekipa więcej czasu na odpowiednie zorganizowanie produkcji.

