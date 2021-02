Bruce Willis walczy z obcymi w zwiastunie ''Cosmic Sin'' 0

Bruce Willis, weteran kina akcji tym razem trafi w kosmos, gdzie będzie musiał poradzić sobie z wrogą flotą obcych. W sieci zadebiutował właśnie zwiastun filmu Cosmic Sin. Możecie zapoznać się z nim poniżej.

fot. materiały prasowe

Cosmic Sin to typowy akcyjniak z elementami science fiction. Jego fabuła przeniesie nas daleko w przyszłość, dokładnie do roku 2524. To czterysta lat po tym, jak ludzie rozpoczęli kolonizację pobliskich planet. James Ford, w tej roli Willis, to emerytowany wojskowy, który zostaje wezwany do służby po tym, jak żołnierze na odległej planecie zaatakowani zostają przez wrogo nastawionych obcych. Dochodzi do wojny. Generał Ford łączy swoje siły z generałem Eronem Ryle, którego portretuje Frank Grillo i razem z grupą elitarnych żołnierzy ścigając się z czasem starają się powstrzymać nieuchronny atak mogący być zagrożeniem dla ludzkości.

Za reżyserię filmu odpowiada Edward Drake. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Corey Large. W obsadzie oprócz wyżej wspomnianych znajdują się także Brandon Thomas Lee, Large, Perrey Reeves, C.J. Perry, Lochlyn Munro, Costas Mandylor i Adelaide Kane.

Premiera Cosmic Sin w kinach i na VOD już 12 marca 2021 roku.

Źrodło: Syfy