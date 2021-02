Komedia ''Save Yourselves!'' zostanie zaadaptowana na serial 0

Jak donoszą zagraniczne media wydana w zeszłym roku szalona komedia science fiction Save Yourselves! zostanie zaadaptowana na serial. Nad projektem pracują Universal Television i Keshet Studios.

Fabuła filmu skupia się na pewnej parze, która przegapiła inwazję obcych, próbując w ten jeden nieszczęsny weekend całkowicie odłączyć się od internetowego świata i pozostać offline. Jack i Su podobnie jak większość ich znajomych uzależnieni są od nowoczesnych technologii. Obawiając się tego, iż ma to wpływ na relacje w ich związku postanawiają udać się na kilka dni do odizolowanej od świata chatki w lesie i spędzić ten czas tylko razem. Uwolnieni od ciągłych smsów i powiadomień nie są świadomi tego, iż w tym czasie planeta atakowana jest przez obcych. Kiedy do ich domu zaczynają zaglądać dziwne stworzenia odkrywają, iż świat nie jest już taki sam.

Jak na razie projekt ten jest na bardzo wczesnym etapie. Nie wiadomo czy aktorzy występujący w filmie powtórzą swoje role. Nie znane są także żadne nazwiska jeśli chodzi o reżysera, scenarzystę czy producentów. Nie wiadomo także czy serial ukaże po prostu od nowa przygody nieszczęsnej pary, czy może poznamy także losy innych ludzi podczas inwazji obcych.

Za reżyserię i scenariusz Save Yourselves! odpowiadają Alex Huston Fischer i Eleanor Wilson. Dla obu jest to pełnometrażowy debiut fabularny. W rolach głównych wystąpili John Reynolds i Sunita Mani.

Co sądzicie o tym pomyśle? Widzieliście film?

Źrodło: slashfilm