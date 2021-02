Pomimo nakręcenia zaledwie kilku filmów fabularnych, katalog reżysera Neila Marshalla zawiera dwa tytuły, które należy zaliczyć do przełomowych dzieł współczesnego horroru. Zarówno Dog Soldiers oraz Zejście są wyjątkowymi przykładami swoich podgatunków, a każdy z nich zdobył rzesze fanów. Wygląda na to, że Marshall nie skończył z przynajmniej jedną z tych historii, sam potwierdził, że jest szansa na powstanie Dog Soldiers 2.

Podczas niedawno udzielonego wywiadów reżyser przyznał: