Kilka lat temu sukces filmu będącego kontynuacją komedii z 1988 roku mógł wydawać się wątpliwy. Ale ostatnie kilka lat nauczyło nas, że nostalgia jest obecnie najpotężniejszym czynnikiem sukcesu Hollywood. Projekty takie jak Bill i Ted ratują wszechświat, Książę w Nowym Jorku 2, Pogromcy duchów. Dziedzictwo, Cobra Kai i każdy remake Disneya polegał na tym, że fani gromadzą się, aby zobaczyć swoje ulubione, sprzed dziesięcioleci franczyzy zaktualizowane do czasów współczesnych. Nie dziwi więc fakt, że projekt Bliźniacy 2 ruszył do przodu, o czym wspomniał Danny DeVito.

Tak. Tak, pracujemy nad tym. Wiem, że minęło trochę czasu, ale teraz pracujemy nad scenariuszem. To się stanie… miejmy nadzieję. Wczoraj rozmawiałem z moim agentem i powiedział, że scenariusz zostanie ukończony za 14 dni. Ivan Reitman jest niezmiernie zadowolony z tego, co do tej pory zobaczył, chce tylko wprowadzić kilka poprawek, więc to muzyka dla moich uszu. Myślę, że gdzieś na początku przyszłego roku będziemy mogli nakręcić film. Wszyscy są szczęśliwi mogąc go zrobić.

wyjawił Danny DeVito