Knightmare Batman na nowym zdjęciu z "Ligi Sprawiedliwości" Zacka Snydera 0

Ben Affleck powróci jako Knightmare Batman w nadchodzącej Lidze Sprawiedliwości, którą w całości przygotowuje Zack Snyder. Twórca wrzucił teaserowe zdjęcie zapowiadające nadejście superbohatera.

Wielkimi krokami zbliża się premiera wyczekiwanej produkcji Zacka Snydera – Zack Snyder's Justice League. Z tej okazji filmowiec co jakiś czas wrzuca na swoje media społecznościowe materiały i zdjęcie promujące to wydarzenie. Dla fanów adaptacji komiksów oraz uniwersum DC jest to naprawdę ogromna rzecz. Przez wiele miesięcy ludzie kochający komiksowe filmy ubiegali się o wersję reżyserską Zacka Snydera.

Najnowszy fotos jaki Zack Snyder umieścił w sieci dotyczy Mrocznego Rycerza. Nie jest to oczywiście niespodzianka, ale w filmie po raz kolejny przyjdzie nam zobaczyć w akcji Batmana z koszmaru Bruce’a Wayne. Przed Wami Knightmare Batman!

Prawdopodobnie w scenie koszmaru pojawi się jeszcze jeden kultowy bohater, który również może przejść sporą metamorfozę. Mowa o Jokerze, w którego wcieli się oczywiście Jared Leto. Zack Snyder w sieci umieścił zdjęcie zapowiadające nadejście Księcia Przestępczości z Gotham. Zobaczcie sami!

Premiera Zacka Snydera – Zack Snyder's Justice League zapowiedziana jest na 18 marca 2021 roku na HBO Max. Na szczęście polscy widzowie także będą mieli okazję obejrzeć ten film z racji pojawienia się go w ofercie HBO GO.

Źrodło: MovieWeb