Renée Zellweger jako morderczyni w mini serialu od Blumhouse i NBC 0

Blumhouse TV wraz z NBC pracują nad serialowym projektem opartym na jednej z historii ukazanej w amerykańskim reality show Dateline, który głównie koncentruje się na opowiadaniu prawdziwych historii kryminalnych. Angaż w nim otrzymała aktorka Renée Zellweger.

fot. materiały prasowe

Produkcja ta oprze się także na towarzyszącym programowi podcastcie noszącym tytuł The Thing About Pam. Poznamy jedną z najpopularniejszych historii kryminalnych, jaka ukazana została w Dateline.

Zellweger wcieli się w postać morderczyni Pam Hupp, która w 2011 roku zamordowała Betsy Faria, a wrobiła w to męża kobiety. Ten został skazany, ale udało się go uniewinnić. Śledztwo doprowadziło policjantów do Pam, która obecnie odsiaduje wyrok dożywocia w więzieniu w Missouri.

Całą tą historię na serialowy scenariusz zaadaptowała Jessika Borsiczky, która pełni także funkcję showrunnera. Zellweger oprócz wcielenia się w główną rolę, będzie także producentką wykonawczą. Dla tej utalentowanej aktorki, laureatki dwóch Oscarów, rola w tej limitowanej produkcji będzie jej pierwszym regularnym występem w programie telewizyjnym.

Serial liczyć ma sześć odcinków. Data jego premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: The Hollywood Reporter