Chloé Zhao wyreżyseruje futurystyczny western... o Draculi 0

"Dark Universe" to przeszłość, jednak nie oznacza to, że w Hollywood nie są planowane kolejne filmy z kultowymi potworami.

Jak donosi The Hollywood Reporter, reżyserka Chloé Zhao napisze scenariusz oraz wyreżyseruje kolejny film o Draculi. Będzie to jednak zdecydowanie inne podejście do tematu ikonicznego króla wampirów. Z informacji opisujących ową produkcję wynika, że będzie to futurystyczny western science-fiction. Podobno film będzie także zahaczał o motywy bycia na marginesie społecznym, co do tej pory było ważnym elementem twórczości Chloé Zhao.

Zawsze fascynowały mnie wampiry i koncepcja inności, którą uosabiają. Jestem bardzo podekscytowana możliwością pracy z Donną, Peterem i zespołem Universal, aby na nowo zaprezentować ukochaną postać.

powiedziała reżyserka

Nowa wersja "Draculi" będzie kontynuacją idei według, której zatrudniani są filmowcy do tworzenia unikalnych produkcji z klasycznymi potworami. Universal Pictures liczy na kolejny sukces na miarę Niewidzialnego człowieka.

Co myślicie o takim podejściu do Draculi?

Źrodło: The Hollywood Reporter