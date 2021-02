Reżyserski debiut Rebecci Hall ''Passing'' trafi na Netflix 0

Na zakończonym niedawno tegorocznym Festiwalu Filmowym Sundance swoją premierę odbył dramat 'Passing' będący reżyserskim debiutem aktorki Rebecci Hall. O jego zakup walczyły, aż cztery firmy streamingowe. Wygrała jednak oferta Netflixa.

fot. twitter

Netflix jako amerykański gigant streamingowy zakupił prawa do filmu za bagatela 15,75 mln dolarów. Czy mu się to opłaci? Przekonamy się, gdy produkcja trafi do oferty serwisu. Jak na razie platforma nie ujawniła kiedy to się stanie.

W obsadzie aktorskiej Passing znajdują się Ruth Negga, Tessa Thompson, Andre Holland, Alexander Skarsgard, Bill Camp, Ashley Ware Jenkins, Antoinette Crowe-Legacy oraz Gbenga Akinnagbe. Film napisała i wyreżyserowała nominowana do Złotego Globu za film Vicky Cristina Barcelona – Rebecca Hall. Aktorkę ta kojarzyć możecie z roli w filmie W deszczowy dzień w Nowym Jorku, Szepty czy Miasto złodziei. W tym roku wystąpi w oczekiwanym widowisku Godzilla vs. Kong.

Fabuła filmu Passing opiera się na powieści Nelli Larsen. Produkcja ta nakręcona została w czarno białej formie. Poznamy losy dwóch kobiet, przyjaciółek z dzieciństwa Clare Kendry i Irene Redfield. Jedna należy do rasy białej, druga jest Afroamerykanką. Spotykając się po latach odkrywają, że niegdyś nic nie znacząca różnica w kolorze skóry, teraz stawia je ona po dwóch stronach barykady. Produkcja bada naturę tożsamości rasowej i to jak na nas wszystkich wpływa to jak jesteście postrzegani przez innych. Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku w latach 20 XX wieku.

Źrodło: variety