Michelle Williams jako piosenkarka Peggy Lee w biograficznym filmie Todda Haynesa

Rozpoczęły się prace nad biograficznym filmem poświęconym życiu i twórczości popularnej w latach 40 jazzowej piosenkarki Peggy Lee. Kontrakt na wcielenie się w główną rolę podpisała aktorka Michelle Williams, znana z serialu Fosse/Verdon.

fot. materiały prasowe

Rola w tym filmie ponownie łączy na filmowym planie aktorkę z reżyserem Toddem Haynesen. Williams wystąpiła w jego familijnym filmie Wonderstruck z 2017 roku.

Prace nad tym filmem rozpoczęły się prawie dekadę temu. Wtedy to studio 20th Century Fox zatrudniło do głównej roli Reese Witherspoon, a scenariusz napisała Nora Ephron. Jednak śmierć scenarzystki zawiesiła film, a Witherspoon zrezygnowała z projektu, który został odłożony na półkę. Aż do teraz. Zainteresowało się nim studio MGM, które prowadzi rozmowy o jego przejęciu. Jak na razie nie wiadomo jeszcze czy film powstanie na podstawie scenariusza Ephron czy też zatrudniony zostanie nowy scenarzysta.

Film nosi tytuł Fever. Za jego produkcje odpowiedzą Marc Platt, Reese Witherspoon, Pamela Koffler i Christine Vachon oraz możliwe, że również Billie Eilish, która obecnie prowadzi negocjacje w tej sprawie. Prywatnie Eilish jest wielką fanką Lee, którą nazywa jedną z głównych inspiracji przy tworzeniu własnej muzyki.

