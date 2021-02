Filmowe świętowanie Lunarnego Nowego Roku: jak powitać rok Bawoła? 0

Jak co roku Festiwal Pięć Smaków zaprasza na wspólną celebrację Lunarnego Nowego Roku, jednego z najważniejszych azjatyckich świąt, w którym rodziny spotykają się, odwiedzają – a często także chodzą razem do kina!

12 lutego zakończy się rok Metalowego Szczura, ustępując miejsca Metalowemu Bawołowi. To przede wszystkim czas wizyt u rodziny i najbliższych osób – a w krajach chińskojęzycznych także okazja, by wybrać się wspólnie do kina. Z tej okazji organizatorzy proponują wyjątkowy filmowy program, który będzie można oglądać na stronie Pięciu Smaków od czwartku 11 do niedzieli 14 lutego.

Noworoczne zwyczaje i symbolika

O kulturowej roli chińskiego kalendarza, który wyznacza rytm życia w wielu krajach Azji, a także o wyjątkowych zwyczajach noworocznych opowiedział nam prof. Marcin Jacoby z Uniwersytetu SWPS.

Z kolei wietnamskie kulinarne zwyczaje, towarzyszące celebracji Nowego Roku, opisuje Linh Nguyen, znana warszawska restauratorka, znawczyni kuchni azjatyckiej i mistrzyni wietnamskiej sztuki kulinarnej.

Program filmowy

Ponieważ noworoczne obchody wypadają w tym roku tuż przed walentynkami, pięć filmów, które znalazły się w programie wydarzenia, łączy temat miłości – i tej traktowanej śmiertelnie poważnie, i tej dającej przewrotny pretekst do tworzenia szalonych fabuł. Zabiorą nas w świat miłości szalonej, miłości rodzącej się na gruncie przyjacielskich spotkań, miłości niespełnionej; fascynacji pojawiających się tam, gdzie zupełnie się ich nie spodziewano i uczuć, które wywracają życie do góry nogami.

Playlista Radia Azja: Mood for Love

W stworzeniu noworoczno-walentynkowej atmosfery we własnym domu pomoże wyjątkowo romantyczna playlista, przygotowania przez festiwal Radio Azja. Znalazło się na niej ponad 70 utworów z Japonii, Korei, Indii, Indonezji, Sri Lanki, Wietnamu Tajlandii i Kambodży. Od przebojów z lat sześćdziesiątych w wykonaniu króla khmerskich złotych przebojów – Sinn Sisamoutha, przez japońskie i koreańskie hity lat 80-tych po zupełnie współczesne utwory w wykonaniu radioazjowych artystów: Rasmee, Hyunjina Beka, czy Jeong Cha-sika. Na playliście znalazły się także piosenki z filmów prezentowanych w ramach Lunarnego Nowego Roku: "Song lang" oraz "Miłość obnażona".

Filmy w programie wydarzenia:

Miłość obnażona / Love Exposure, reż. Sion Sono, Japonia

Song lang, reż. Leon Quang Le, Wietnam

Ścigając marzenie / Chasing Dream, reż. Johnnie To, Hongkong, Chiny (POKAZ PREMIEROWY!)

Wilgotna kobieta na wietrze / Wet Woman in the Wind, reż. Akihiko Shiota, Japonia

Żona dla Rip Van Winkle / A Bride for Rip Van Winkle, reż. Shunji Iwai, Japonia

Filmy prezentowane są z polskimi i angielskimi napisami.

Można wykupić zarówno karnet na całe wydarzenie (także w formie vouchera na prezent dla kogoś innego) jak i dostępy do pojedynczych tytułów.