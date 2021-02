Tom Holland chętnie wcieli się w Jamesa Bonda 0

Młody brytyjski aktor Tom Holland odcisnął swoje piętno w Hollywood grając jedną z najbardziej kultowych postaci, jakie kiedykolwiek stworzono, mowa tu oczywiście o Spider-Manie. Ale wschodząca gwiazda wciąż jest głodna innych kultowych ról, którym może nadać swój osobisty charakter, wśród nich jest wcielenie się w postać agenta 007.

W wywiadzie dla Variety, kiedy zapytano Hollanda, czy są jakieś role, którymi byłby szczególnie zainteresowany, wymienił Jamesa Bonda jako wymarzoną postać.

Mam w planach dwie role, które będę grał w ciągu najbliższych kilku lat, z czego jestem bardzo podekscytowany, ale nie mogę jeszcze o nich mówić. Ale ostatecznie jako młody Brytyjczyk, który kocha kino, chciałbym być Jamesem Bondem. Całkiem dobrze wyglądam w garniturze.

przyzynał Tom Holland

Fanom, którzy najlepiej znają Hollanda jako przyjaznego Petera Parkera znanego jako Spider-Man, może być trudno wyobrazić sobie aktora jako powściągliwego tajnego agenta 007. Jednak inne role aktora dowiodły, że ma spore umiejętność i byłby interesującym i nieoczekiwanym wyborem, aby zostać kolejnym Bondem.

Niestety istnieje kilka powodów, dla których prawdopodobnie nigdy się to nie wydarzy. Średni wiek aktorów Bonda waha się w okolicach 43 lat. W wieku 24 lat Holland może zostać uznany za zbyt młodego, by zagrać tak wymagającą postać. Przypomnijmy, że Henry Cavill miał 22 lata, kiedy wziął udział w przesłuchaniu do Casino Royale, ale został pokonany przez Daniela Craiga, który miał wtedy 38 lat. Innym ważnym czynnikiem jest to, że Holland jest już po prostu zbyt sławny. Seria Jamesa Bonda historycznie wybierała mniej znanych aktorów z niewielkim bagażem z innych ról. Zobaczymy co z tego wyniknie.

Źrodło: Variety