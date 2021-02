Kaiju znowu atakują - Netflix prezentuje zwiastun animacji ''Pacific Rim: The Black'' 0

Po niedawnym teaserze przyszedł czas na pełną zapowiedź nowego anime Netflixa Pacific Rim: The Black. Produkcja ta osadzona jest w tym samym uniwersum co kinowe filmy.

Dawno temu, kiedy kaiju wynurzały się z oceanu, wychodziły im naprzeciw gigantyczne roboty jaegery, skonstruowane do odpierania ich ataków. Jednak ten czas już minął. Australia uległa w końcu inwazji kaiju, co doprowadziło do ewakuacji całego kontynentu. Pozostawione samo sobie nastoletnie rodzeństwo — Taylor i Hayley – siada za sterami zdezelowanego jaegera, by odnaleźć zaginionych rodziców i przetrwać we wrogim świecie. Ta wielka maszyna jest ich ostatnią szansą na przetrwanie, ale najpierw muszą nauczyć się ją obsługiwać.

Role showrunnerów objęli Craig Kyle i Greg Johnson. Pacific Rim: The Black produkują Legendary Entertainment i Polygon Pictures.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera serialu już 4 marca 2021 roku na Netflixie.

Pierwszy film opowiadający o ataku kaiju wyszedł w 2013 roku. Za jego reżyserię odpowiada Guillermo del Toro. Produkcja ta doczekała się swojej kontynuacji. W 2018 roku wyszedł film Pacific Rim: Rebelia. Wyreżyserował go Steven S. DeKnight. Oba filmy osiągnęły kasowy sukces.

