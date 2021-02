Paramount przygotowuje prequel serialu ''Yellowstone'' 0

Dla platformy Paramount + powstanie prequel serialu Yellowstone. Produkcja ta nosić będzie tytuł Y: 1883. Już jutro podczas Super Bowl pojawi się pierwsza zapowiedź tej serii.

fot. materiały prasowe

Yellowstone to bardzo udany serial Paramount Network, który doczekał się już trzech sezonów. Czwarty obecnie jest w przygotowaniu. Opowiada on o ranczerskiej rodzinie z Montany na czele z seniorem rodu, Johnem Duttonem (Kevin Costner), która posiada i kontroluje największe gospodarstwo w całych Stanach Zjednoczonych. Musi ona stawić czoła przeciwnościom losu oraz obcym wkraczającym na ich tereny, utrudniającym im działanie i próbującym przejąć ich ziemie. Podstępni, chciwi deweloperzy, żądni zemsty rdzenni Amerykanie z pobliskiego rezerwatu oraz pierwszego Amerykańskiego Parku Narodowego – oni wszyscy czyhają na jakiś błąd, by przejąć te tereny. Polityczne podstępy, zatruwanie wody, wysadzanie koryta rzeki, tajemnicze morderstwa to tylko początek wojny o władzę nad tą ziemią, Wszystko co najlepsze i najgorsze w Ameryce zdaje się spotykać tę rodzinę.

Za prequel również odpowie Taylor Sheridan. Jego fabuła ukaże nam losy rodziny Duttonów, którzy przed biedą uciekają w dzikie rejony Ameryki z nadzieją na lepszą przyszłość. Będzie to surowa opowieść o ekspansji Zachodu i intensywne poznanie rodziny, która wędruje do ziemi obiecanej Ameryki – Montany.

Serial Y: 1883 zadebiutować ma jeszcze w tym roku.

Źrodło: deadline