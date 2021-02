SYFY kończy serial ''Wynonna Earp'' 0

Dla wszystkich fanów serialu Wynonna Earp z pewnością będzie to smutna informacja. Stacha SYFY zdecydowała bowiem, iż nadchodząca druga połowa czwartego sezonu będzie finałowa.

fot. materiały prasowe

Wraz z ogłoszeniem daty premiery ostatnich sześciu odcinków 4. sezonu, włodarze stacji podali do wiadomości informację o oficjalnym zakończeniu serialu. Nie podano przyczyny takiej decyzji, ale możemy się domyślać, że chodzi o finanse. Produkcja ta bowiem już przy realizacji czwartego sezonu borykała się z dość znaczącymi kłopotami finansowymi.

Serial oparty jest na komiksie Beau Smith'a i opowiada historię wnuczki legendarnego rewolwerowca Wyatta Earpa. Wypełniając swoje przeznaczenie podobnie jak dziadek walczy z demonami i innymi nadnaturalnymi istotami. Łączy swoje siły z nieśmiertelnym Hollidayem i razem próbują przegnać z Dzikiego Zachodu hordę demonicznych upiorów.

W czwartym sezonie poznaliśmy Earp odmienioną, bowiem jej klątwa zostaje zerwana, a ona chciałaby móc to świętować jak normalna dziewczyna. Jednak nie jest jej to dane. Musi uratować wszystkich których kocha, ratować miasto i zmierzyć się ze swoim największym wrogiem nie mając swojej godnej zaufania broni – Peacemakera. A to dopiero początek…

Premiera pierwszego z sześciu finałowych odcinków już 5 marca 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon