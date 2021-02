Salma Hayek producentką serialu, w którym to piersi mają głos - i to dosłownie! 0

Salma Hayek w ramach niedawno zawartej umowy z HBO za pośrednictwem swojej firmy Ventanarosa Productions wyprodukuje serial 'A Boob's Life’. Produkcja ta opiera się na nie opublikowanej jeszcze książce autorstwa Leslie Lehr.

fot. materiały prasowe

Projekt ten jest pierwszym w jaki zaangażowała się Hayek po podpisaniu umowy z HBO. Trafi on na HBO Max. Ta mająca składać się z półgodzinnych odcinków komedia opowie o 40-letniej kobiecie, która przeżywa kryzys. Jej życie zmienia się jednak diametralnie, kiedy jej piersi zaczynają do niej mówić… Ta sytuacja zmusza ją do spojrzenia na siebie jako kobietę z zupełniej innej perspektywy.

Produkcja ta ma drugie dno. Twórcy chcą ukazać rzeczywistość postrzegania kobiecego ciała w kulturze, która ma obsesję na punkcie tej części kobiecego ciała jaką są piersi.

W 'A Boob's Life’ używamy piersi jako metafory nieustannego osądzania kobiet, co prowadzi do tworzenia wrażenia, iż bez względu na to co robimy, nigdy nie będziemy wystarczająco dobre. W tym programie damy głos piersiom, które ukażą nam życie kobiety z tej innej, wyjątkowej perspektywy, której często nie mamy odwagi dostrzec. powiedziała Hayek

Scenariusz do serialu napisze Cynthia Mort, odpowiedzialna m.in. za serial Powiedz, że mnie kochasz czy film Tilda. Jak na razie nie wiadomo kto wcieli się w główną rolę w serialu. To czy Hayek trafi do obsady czy zajmie się tylko produkcją również pozostaje na razie tajemnicą.

Źrodło: deadline