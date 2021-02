Super Bowl: Eddie Murphy szuka następcy tronu w spocie "Książę w Nowym Jorku 2" 0

Amazon podarował widzom meczu Super Bowl nowy zwiastun Książę w Nowym Jorku 2. Eddie Murphy i załoga wracają, by ponownie zaprezentować Zamundę reszcie świata. Film, który pojawia się ponad trzydzieści lat po oryginale przywróci na ekrany dobrze znane nam postacie. Zapraszamy do oglądania.

Akcja filmu rozgrywa się po wydarzeniach z pierwej części. Trafiamy na moment, kiedy to nowo koronowany król Zamundy, Akeem Joffer odkrywa, że ​​ma syna w Ameryce, o którym nigdy nie wiedział. Spełniając pragnienie umierającego ojca, postanawia swojego syna wychować jako następcę tronu. Akeem i Semmi ponowni wyruszają do Ameryki, a konkretnie do dzielnicy Queens w Nowym Jorku – gdzie wszystko się zaczęło.

Oprócz Eddiego Murphy’ego oraz Arsenio Halla w obsadzie pojawią się Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes oraz James Earl Jones. Reżyserem filmu jest Craig Brewer, który miał okazję pracować z Eddiem Murphym przy wysoko ocenianej produkcji Netflixa – Nazywam się Dolemite.

Premiera na Amazon Prime już 5 marca.

