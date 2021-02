"Na rauszu" – pokazy przedpremierowe od 12 lutego, wraca również "Obraz pożądania"! 0

W związku z otwarciem kin, oprócz premierowego wprowadzenia filmu HELMUT NEWTON. PIĘKNO I BESTIA, na ekrany wróci film OBRAZ POŻĄDANIA, który tuż przed zamknięciem kin jesienią zdążył być grany tylko przez tydzień. Widzowie będą też mogli zobaczyć, na pokazach przedpremierowych w całej Polsce, film NA RAUSZU.

Na rauszu Thomasa Vinterberga, z Madsem Mikkelsenem w roli głównej, otrzymało na początku lutego nominację do Złotego Globu w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny, film jest również duńskim kandydatem do Oscara i zdecydowanym faworytem w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Na rauszu to również wielki zwycięzca Europejskich Nagród Filmowych 2020 (Najlepszy Film, Najlepszy Reżyser, Najlepszy Aktor i Najlepszy Scenariusz), film znalazł się w oficjalnej selekcji MFF w Cannes, Toronto, San Sebastian (nagroda dla Najlepszego Aktora dla czterech odtwórców głównych ról).

Pokazy przedpremierowe filmu odbędą się od piątku 12 lutego, między innymi w Warszawie, Katowicach, Częstochowie, Gdyni, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Bydgoszczy i wielu innych miastach.

OBRAZ POŻĄDANIA WRACA DO KIN!

Do repertuarów kin powróci również Obraz pożądania z Claesem Bangiem w roli głównej. Partnerują mu – Elizabeth Debicki (Tenet, księżna Diana w nowych sezonach serialu The Crown), Mick Jagger – wokalista kultowego zespołu Rolling Stones oraz Donald Sutherland.