Kosmiczne potyczki i podróż w czasie – "Ben 10 – czas bohatera!" na antenie Boomeranga 0

Czy sam Omnitrix wystarczy, aby uratować Ziemię? Najmłodsi widzowie poznają odpowiedź na to pytanie dzięki maratonowi „Ben 10 – czas bohatera!”. W telewizji Boomerang będą mogli zobaczyć m.in. pełnometrażową produkcję Ben 10 kontra wszechświat: Film oraz specjalny 44-minutowy odcinek "Ben 10 010". Start emisji już 15 lutego.

Codziennie od godziny 12:00 w telewizji Boomerang będzie można oglądać najciekawsze przygody nastoletniego superbohatera i jego rodziny. W ramach maratonu "Ben 10 – czas bohatera"! oprócz ulubionych odcinków widzów serialu, zaplanowano emisję dwóch produkcji, które jeszcze nie miały swojej premiery na kanale!

Już 19 lutego specjalny seans Ben 10 kontra wszechświat: Film. Gdy Bena dopada rutyna, nadchodzi nowe zagrożenie. Młody Tennyson będzie musiał się wykazać! Chłopiec wybiera się w międzygalaktyczną podróż. Jednak, kiedy znajduje się poza zasięgiem dziadka Maxa i kuzynki Gwen, okazuje się, że na Ziemię powrócił jeden z ich najpotężniejszych wrogów. Pod nieobecność głównego bohatera reszta ekipy musi obronić planetę. Czy dadzą sobie radę bez pomocy Omnitrixa?

To nie koniec przygód z kosmicznym zegarkiem! 5 marca w odcinku specjalnym "Ben 10 010" najmłodsi widzowie mogą przenieść się do alternatywnego świata, gdzie dorosły Ben zrezygnował z bohaterskich akcji i przeszedł na emeryturę. W dodatku nie utrzymuje kontaktu z kuzynką Gwen, która objęła stanowisko prezydentki Stanów Zjednoczonych. Kiedy ich pozorny spokój zaburza nowy przeciwnik, muszą zapomnieć o rodzinnej waśni i połączyć siły. Aby odzyskać moc Omnitrixa, postanawiają przenieść się w czasie do przeszłości i poprosić o pomoc młodszą wersję Bena.

Start cyklu "Ben 10 – czas bohatera!" w poniedziałek 15 lutego o 12:00 na antenie Boomeranga. Emisja codziennie od 12:00.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia