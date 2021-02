Nowohoryzontowe przedpremiery od 12 lutego w kinach! 0

Zobaczcie nowohoryzontowe przedpremiery w kinie, przypomnijcie sobie siłę pokazów na wielkim ekranie i odkryjcie na nowo kinową atmosferę.

Nowohoryzontowy pakiet startowy to idealne rozwiązanie na powrót do kin – gwarancja, że zobaczymy kino w najlepszej jakości, które przypomina, czym jest siła pokazów na wielkim ekranie, kino nagrodzone na najważniejszych festiwalach filmowych świata i przetestowane przez tysiące widzów w ramach MFF Nowe Horyzonty.

Wypatrujcie nowohoryzontowych filmów w Waszych kinach, które otworzą się już 12 lutego. Filmy z naszym znakiem jakości to pewność, że początek kinowego sezonu będzie udany.

Słudzy, reż. Ivan Ostrochovský

Mocny, chwytający za gardło, idealnie wpisujący się we współczesny kontekst polityczny, gdzie patriarchat i kościół narzucają innym swoją wizję świata. Ten film to ważny i wyjątkowy głos krytykujący państwo idące pod rękę z kościołem, zobrazowanym tu jako autorytarna instytucja, która w imię długiego trwania nie zawaha się poświęcić życia najsłabszych.

Proste rzeczy, reż. Grzegorz Zariczny

Nagrodzony na prestiżowym festiwalu Sundance Grzegorz Zariczny to reżyser, który odważnie eksploruje terytorium na granicy fabuły i dokumentu. W Prostych rzeczach, czułej opowieści o poszukiwaniu życiowych fundamentów, podpatruje autentyczną relację Błażeja, Magdy i ich córki Ali, wprowadzając do historii katalizator w postaci fikcyjnego wujka (Tomasz Schimscheiner). To punkt wyjścia do refleksji nad rodzinnymi relacjami i uporządkowania bolesnych spraw z przeszłości.

Niepamięć, reż. Christos Nikou

Współczesna i jednocześnie umieszczona poza czasem opowieść, która przenosi nas do Aten, gdzie panuje epidemia amnezji. Główny bohater pewnego dnia wychodzi z domu, wsiada do autobusu i na pętli nie wie już, kim jest, gdzie mieszka, co przeżył. Takim jak on daje się szansę – mogą stworzyć sobie nową tożsamość i nowe wspomnienia. Pokazywana na festiwalu w Wenecji Niepamięć łączy w sobie absurdalny humor rodem z filmów Yorgosa Lanthimosa i melancholię znaną z dzieł Charliego Kaufmana.

Metamorfoza ptaków, reż. Catarina Vasconcelos

Laureat Grand Prix i zdobywca Nagrody Publiczności 20. MFF Nowe Horyzonty, wyróżniony także nagrodą FIPRESCI na festiwalu Berlinale 2020. Misternie skomponowana i urzekająca pięknem Metamorfoza ptaków to autobiograficzna, lecz niestroniąca od fikcji opowieść-wędrówka przez losy trzech pokoleń. Catarina Vasconcelos ze zmysłem malarki i wnikliwością archeolożki odkrywa nie tylko historię własnej rodziny, ale odsłania także uniwersalne mechanizmy przemiany, jakiej podlega wszystko, co żyje.