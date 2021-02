Na VOD.MDAG.PL podróż do Azji i spotkanie z Benedettą Barzini 0

Premiera rozmowy Pauliny Reiter (Wysokie Obcasy) z Benedettą Barzini, główną bohaterką filmu Zniknięcie mojej matki, który był hitem festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Barzini opowiada w nim o sytuacji kobiet w Polsce, obsesji poprawiania wyglądu, z którą stoi wielkie biznes oraz swojej chęci wycofania się z życia publicznego, co okazuje się o wiele trudniejsze niż można przypuszczać.

Benedetta Barzini to legendarna włoska modelka, okrzyknięta w 1966 roku przez amerykański „Harper’s Bazaar” jedną ze 100 najpiękniejszych kobiet świata. Była fotografowana przez Irvinga Penna i Richarda Avedona oraz związana z Fabryką Andy’ego Warhola. W 1965 roku jej twarz zdobiła pierwszą okładkę włoskiego „Vogue’a”. W 1973 roku rosnący niesmak do świata mody sprawił, że postanowiła go opuścić, aby promować feminizm i radykalną lewicę (wstąpiła do Partii Komunistycznej) oraz publicznie krytykować mizoginię przemysłu modowego. W końcu Barzini postanowiła… zniknąć i zamieszkać na bezludnej wyspie. Zaniepokojony postawą 75-letniej matki syn zdecydował się nakręcić film z jej udziałem.

Film jest dostępny na VOD.MDAG.PL

Nowości VOD.MDAG.PL – podróż do Azji

Dwa kraje, dwa zupełnie różne filmy, ale oba pokazujące trafnie społeczeństwa azjatyckie – Japonię i Koreę Południową. „Nie opuszczaj mnie” jest wzruszającą i spokojną historią o starszej parze, którą czeka już niedługo rozłąka. Idolki z Tokio to z kolei opowieść o dziewczynach z zespołów pop, które dla nastolatek są wzorem do naśladowania, a dla mężczyzn w średnim wieku… fetyszem?