Syfy prezentuje zapowiedź finałowego sezonu serialu ''Wynonna Earp'' 0

Stacja Syfy opublikowała pierwszą zapowiedź nadchodzących sześciu finałowych odcinków czwartego sezonu serialu Wynonna Earp. Produkcja jak niedawno ogłoszono po ich emisji zostanie zakończona. Nie ma więc szans na sezon piąty.

fot. materiały prasowe

Serial oparty jest na komiksie Beau Smith'a i opowiada historię wnuczki legendarnego rewolwerowca Wyatta Earpa. Wypełniając swoje przeznaczenie podobnie jak dziadek walczy z demonami i innymi nadnaturalnymi istotami. Łączy swoje siły z nieśmiertelnym Hollidayem i razem próbują przegnać z Dzikiego Zachodu hordę demonicznych upiorów.

W czwartym sezonie poznaliśmy Earp odmienioną, bowiem jej klątwa zostaje zerwana, a ona chciałaby móc to świętować jak normalna dziewczyna. Jednak nie jest jej to dane. Musi uratować wszystkich których kocha, ratować miasto i zmierzyć się ze swoim największym wrogiem nie mając swojej godnej zaufania broni – Peacemakera. A to dopiero początek… W międzyczasie dwójka innych bohaterów – Waverly Earp i Nicole Haught próbują zaplanować swój idealny ślub.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W roli Wynonny po raz ostatni ujrzymy Melanie Scrofano. W pozostałych rolach powrócą Tim Rozon, Dominique Provost-Chalkley i Katherine Barrell.

Premiera drugiej części 4. sezonu serialu już 5 marca 2021 roku.

Źrodło: ew.com