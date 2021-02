Premiera romantycznej komedii ''Marry Me'' opóźniona 0

Universal Pictures opóźnia datę premiery romantycznej komedii Marry Me z Jennifer Lopez i Owenem Wilsonem w rolach głównych.

fot. materiały prasowe

Produkcja, która zadebiutować miała 14 maja tego roku, teraz przeniesiona została na walentynkowy weekend 2022 roku – na 11 lutego.

Główną bohaterką filmu jest Kat Valdez, w tej roli Lopez, piosenkarka pop, która związała się z gwiazdą rocka Bastianem (Maluma). Ich ślub odbyć się ma przed ogromną publicznością, na scenie, a transmitować go mają liczne platformy streamingowe. Jednak tuż przed ceremonią Kat dowiaduje się, że narzeczony zdradzał ją z jej własną asystentką. Kobieta załamuje się, przechodzi kryzys, kwestionując miłość, prawdę i lojalność. Pod wpływem chwili decyduje się na coś szalonego. Postanawia wybrać z tłumu jednego mężczyznę, z którym za chwilę się ożeni. Szczęśliwy traf pada na rozwiedzionego nauczyciela matematyki Charliego Gilberta. To co było impulsem przeradza się w nieoczekiwany i gorący romans. Czy jednak dwie osoby z tak różnych światów mogą pokonać graniczącą je przepaść i zbudować własny świat do którego należeć będą oboje?

Za reżyserię Marry Me odpowiada Kat Coiro. Pracowała ona na scenariuszu autorstwa Johna Rogersa, Tami Sagher i Harper Dill. Jego podstawą jest graficzna powieść Bobby’ego Crosby’ego. Lopez jest także producentką filmu wraz z Benny Medina, Elaine Goldsmith-Thomas i Rogersem.

Źrodło: deadline