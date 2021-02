Christina Milian zastąpi tragicznie zmarłą Nayę Riverę w serialu "Step Up"

Stacja Starz oraz Lionsgate TV rozpoczynają pracę nad kolejną odsłoną popularnego serialu dramatycznego Step Up: High Water . Podjęto ważne decyzje odnośnie przyszłości serii, po tragicznej śmierci jednej z gwiazd produkcji, Nayi Rivery.

Przedstawiciele Lionsgate TV po wielu rozmowach i konsultacjach z rodziną zmarłej aktorki Nayi Rivery, podjęli decyzję o zaangażowaniu nowej aktorki do głównej roli. Dzięki błogosławieństwu rodziny Rivery, w rolę Colette Jones w nowym sezonie będzie wcielała się Christina Milian.