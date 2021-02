Dwa tygodnie na miłość na KFF VOD! 0

W niedzielę, 14 lutego rusza wyjątkowa edycja KFF VOD. Od święta zakochanych do końca lutego zapraszamy tylko na filmy o miłości. Wśród nich dokumenty i filmy krótkometrażowe z kilku ostatnich edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Głęboka, bezwarunkowa, nieszczęśliwa, spełniona. Miłość ma różne oblicza i nie ogranicza się do prostej definicji. Świetnie wiedzą o tym filmowcy, których filmy udostępnimy na platformie KFF VOD aż przez dwa tygodnie lutego. – zapowiada Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka biura programowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego. To także doskonała okazja by nadrobić festiwalowe zaległości, ale też wrócić do swoich ulubionych tytułów – dodaje Olga Lany, rzeczniczka prasowa KFF.

Wśród lutowych propozycji znajdą się m.in.: plastelinowa opowieść o głodzie miłości, kontrowersyjna historia patchworkowej rodziny, gejowski coming out i miłość w obliczu ciężkich uzależnień.

Miłość bez granic Hasana Oswalda to uhonorowany nagrodą główną jury na Slamdance Film Festival w 2020, dokument, który zabiera nas do półświatka nowojorskiego Camden, gdzie krzyżują się losy kilkorga bohaterów. Kiedy uzależniona od narkotyków Nani zachodzi w ciążę, jej partner Daryl, który nie jest już w stanie jej pomóc, próbuje przynajmniej uratować ich dziecko. Film bez znieczulenia pokazuje brutalną rzeczywistość związaną z amerykańskim kryzysem opioidowym. Na tym tle jeszcze silniej zaznacza się determinacja głównego bohatera, który chciałby raz na zawsze wyrwać się z zaklętego kręgu i zapewnić synkowi bezpieczną przyszłość.

Kaleo La Belle na własnym przykładzie w filmie Zakochać się opowiada o próbach stworzenia doskonale funkcjonującej rodziny patchworkowej. W swoim poprzednim filmie (Życie jest gdzie indziej) reżyser rozliczał się ze swym ojcem i jego hippisowską koncepcją wolności. Tym razem kieruje kamerę na siebie, na bliskie mu kobiety i zrodzone ze związków z nimi dzieci, by skonfrontować swój utopijny projekt z prozą dnia powszedniego, z indywidualnymi emocjami i pragnieniami. Efektem jest opowieść o miłości w skomplikowanym układzie relacji. Odważna wiwisekcja skomplikowanych relacji rodzinnych.

Czy porozumienie między 80-letnią skrajnie religijną kobietą i jej wnukiem gejem jest możliwe? Czy są w stanie przekroczyć swoją wiarę i przekonania w imię miłości? Jest to osobista historia Rafała Łysaka, reżysera filmu Miłość bezwarunkowa. Od dzieciństwa wychowywała go babcia Teresa, którą traktuje jak drugą mamę. Całą swoją miłość i uwagę Teresa skupiła na Rafale, ukochanym wnuku do momentu, kiedy powiedział jej o swoim homoseksualizmie. Ta wiadomość złamała jej serce…

Portret Suzanne Izabeli Plucińskiej to groteskowa adaptacja opowiadania Rolanda Topora ulepiona z plasteliny, w której zachwyca każdy szczegół. Mały hotel we Francji, a w

nim mężczyzna, który próbuje zapobiec głodowi miłości, jedząc ponad miarę. Tęsknoty za ukochaną Suzanne nie ukoją jednak talerze pełne wędlin, warzyw i owoców. Gdy bohater udaje się do miasta w poszukiwaniu jedzenia, przypadkiem rani swoją lewą stopę, a ta niespodziewanie przekształca się w Suzanne. Od tej pory mogą być nierozłączni… To jednak dopiero początek surrealistycznej historii o samotności, zazdrości i miłości.

Po spektakularnym sukcesie 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który w całości, jako pierwszy w Polsce odbył się w Internecie, Krakowska Fundacja Filmowa kontynuuje wirtualny projekt – KFF VOD. Każdego miesiąca, najciekawsze filmy dokumentalne, animowane i krótkometrażowe fabuły, w wyjątkowych zestawach tematycznych udostępnione są widzom online.

Najbliższa edycja KFF VOD potrwa od 14 do 28 lutego 2021. Polskie filmy dokumentalne i krótkometrażowe będą udostępnione online na terenie całej Polski. Jednorazowy dostęp w cenie 9 zł umożliwia oglądanie filmu lub zestawu filmów przez 24h.