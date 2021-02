Premiera programu dla dzieci Gofcia i Mochi z udziałem Michelle Obamy już 16 marca na Netflix 0

Dwójka przyjaciół – pacynki Gofcia i Mochi – stara się zarazić swoją miłością do świeżego jedzenia wszystkie odwiedzane przez siebie kuchnie, restauracje, targi, gospodarstwa i domy.

Pewnego razu, głęboko w Krainie Mrożonego Jedzenia, żyła dwójka przyjaciół o imionach Gofcia i Mochi, których połączyło wspólne marzenie: zostać szefami kuchni! Jedyny problem? Wszystko, co gotowali, było zrobione z lodu. Kiedy ci dwaj kompani od dobrego smaku zostają zatrudnieni jako najświeżsi pracownicy dziwacznego supermarketu, są gotowi na kulinarną przygodę życia. Z pomocą nowych przyjaznych twarzy, takich jak właścicielka supermarketu – pani Obama, i magicznego latającego koszyka, jako ich przewodnika, Gofcia i Mochi wyruszają na globalną misję poszukiwania składników, podróżując do kuchni, restauracji, gospodarstw rolnych i domów na całym świecie. Razem gotują potrawy z prostych składników u boku znanych szefów kuchni, domowych kucharzy, dzieci i celebrytów. Niezależnie od tego, czy zbierają ziemniaki w peruwiańskich Andach, próbują przypraw we Włoszech, czy robią miso w Japonii, ci ciekawscy odkrywcy nie ustępują w poszukiwaniu wyjątkowych smaków i przekonują się, że każdy posiłek to szansa na poznanie nowych przyjaciół.

"Gofcia i Mochi" to ekscytujące zaproszenie dla dzieci i dorosłych do wspólnego gotowania i poznawania kultur z całego świata. Produkcja będzie składała się z 10 odcinków trwających po 20 minut.

Źrodło: Netflix