Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Zack Snyder's Justice League" - nowy wygląd Jokera ujawniony! 0

Zack Snyder opublikował nowe zdjęcia prezentujące postać Jokera. Wygląd kultowego czarnego charakteru znacząco różni się od tego, co mogliśmy oglądać w filmie Legion samobójców.

Wreszcie mamy możliwość przyjrzenia się Jokerowi, którego wygląd będzie zdecydowanie różnił się od tego, który widzieliśmy w filmie Legion samobójców Davida Ayera. Jakiś czas temu reżyser Zack Snyder's Justice League opublikował w sieci rozmytą sylwetkę Jokera, jednak już wtedy było widać, że czekają ową postać zmiany.

W nowej wersji Książę Przestępców nie ma tatuaży, nie ma tej aury wszech obecnego przepychu. Zamiast tego ma szpitalny strój i długie włosy.

Zack Snyder zdradził, że w niektórych scenach Joker będzie nosił kuloodporną kamizelkę mającą symbole organów ścigania. Ma to być jego trofeum. Dodatkowo filmowiec potwierdził domysły, że postać złoczyńcy pojawi się w koszmarach Mrocznego Rycerza.

Zack Snyder wyjawił również, że gdyby miał szansę zrealizować jeszcze jeden film należący do DCEU, wówczas zająłby się historią śmierci Robina. Pewnie jest na to szansa, jednak warunek jest jeden – Zack Snyder's Justice League musi odnieść spory sukces komercyjny. Premiera już w marcu na HBO Max (w Polsce film będzie dostępny na HBO GO).

Źrodło: MovieWeb