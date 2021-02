Jason Momoa może dołączyć do obsady "Sonic the Hedgehog 2" 0

Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia zdjęć do filmu "Sonic the Hedgehog 2". Na radarze producentów pojawiło się ciekawe nazwisko w kontekście powiększenia obsady aktorskiej.

Gwiazda Gry o tron oraz DC Extended Universe, czyli Jason Momoa jest kandydatem do dołączenia, do obsady aktorskiej filmu "Sonic the Hedgehog 2". Aktor miałby podkładać głos postaci znanej, jako Knuckles the Red Echidna. W grach komputerowych z serii "Sonic the Hedgehog" dochodziło do konfliktów pomiędzy Sonikiem, a Knucklesem. Nienajlepszym relacjom winny był nie kto inny, jak Doktor Eggman. Dopiero w późniejszych odsłonach Knuckles the Red Echidna stał się postacią pozytywną.

Pierwsza filmowa część, czyli SONIC. Szybki jak błyskawica okazała się być na tyle dużym hitem, że wytwórnia podjęła decyzję o realizacji sequela. Produkcja zarobiła 319,7 miliona dolarów na całym świecie i stała się najbardziej dochodowym filmem opartym na grach wideo w Stanach Zjednoczonych, wyprzedzając chociażby Detektywa Pikachu.

W filmie wystąpili James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter i Ben Schwartz. Premiera "Sonic the Hedgehog 2" zaplanowana jest na 8 kwietnia 2022 roku. Czy Wy też czekacie na kontynuację?

Źrodło: The Illuminderdi