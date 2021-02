J.K. Simmons zagra Williama Frawleya w filmie "Being the Ricardos" 0

J.K. Simmons dołącza do obsady aktorskiej niezwykle interesującego projektu Aarona Sorkina noszącego tytuł "Being the Ricardos".

Nagrodzony Oscarem za wybitną kreację aktorską w filmie Whiplash, J.K. Simmons dołączy do obsady "Being the Ricardos". Aktor wcieli się w postać innego aktora – Williama Frawleya. Był on jedną z gwiazd serialu Kocham Lucy – wcielał się w nim w bohatera o imieniu Fred Mertz, sąsiada i przyjaciela Ricardosów w kultowym serialu.

Akcja filmu "Being the Ricardos" będzie rozgrywała się podczas jednego tygodnia produkcji Kocham Lucy – od poniedziałkowego czytania scenariusza przy stole, po piątkowe zdjęcia z udziałem publiczności – kiedy Lucille Ball i Desi Arnaz stają w obliczu kryzysu, który nie tylko może zakończyć ich karierę, ale również tego, który może przyczynić się do zakończenia ich małżeństwa.

W rolach głównych zobaczymy Nicole Kidman i Javiera Bardema. Autorem scenariusza oraz reżyserem jest Aaron Sorkin.

Źrodło: Deadline