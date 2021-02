Jennifer Garner w zwiastunie zwariowanej familijnej komedii ''Dzień na tak'' 0

Netflix zaprezentował zwiastun zwariowanej rodzinnej komedii z Jennifer Garner w roli głównej. Zobaczymy co może się stać, kiedy przed cały dzień nie powiemy komuś 'nie', a szczególnie jeśli tym kimś są nasze dzieci.

fot. materiały prasowe

Zmęczeni ciągłym mówieniem 'nie' dzieciom i współpracownikom Allison i Carlos postanawiają urządzić trójce swoich dzieciaków 'dzień na tak', w którym przez 24 godziny to one będą ustalać zasady. Nie spodziewają się jednak, że ta decyzja zapoczątkuje niesamowitą przygodę, która zaniesie ich do przeróżnych miejsc w Los Angeles i zbliży do siebie jak nigdy dotąd.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Jak Wam się podoba?

W obsadzie aktorskiej oprócz Garner w roli Allison znajdują się także Edgar Ramírez jako Carlos, Jenna Ortega, Julian Lerner i Everly Carganilla. Za reżyserię tej pozytywnie zakręconej komedii odpowiada Miguel Arteta, a scenariusz napisał Justin Malen. Fabuła filmu opiera się na popularnej książce dla dzieci Yes Day! autorstwa Amy Krouse Rosenthal z ilustracjami Toma Lichtenhelda.

Premiera filmu Dzień na tak już 12 marca 2021 roku tylko na platformie Netflix.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska