Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gina Carano usunięta z obsady "Mandaloriana" z powodu wpisów w mediach społecznościowych odwołujących się do zagłady Żydów 0

Cara Dune grana przez Ginę Carano nie pojawi się w kolejnych produkcjach osadzonych w uniwersum "Gwiezdnych wojen". Powodem takiego stanu rzeczy są kontrowersyjne wpisy aktorki w mediach społecznościowych odwołujące się do zagłady Żydów.

Gina Carano to niezaprzeczalnie jedna z gwiazd serialu Mandalorian. Niestety aktorka zakończy swoje granie w produkcji Walta Disneya na dwóch sezonach. Wszystko z powodu kontrowersyjnej działalności aktorki w social mediach, po której pojawił się hashtag #FireGinaCarano.

Z tego też powodu Lucasfilm wydał oświadczenie, z którego dowiadujemy się, że Gina Carano nie powróci, jako Cara Dune w żadnym projekcie, którego akcja będzie osadzona w uniwersum "Gwiezdnych wojen".

Gina Carano nie jest obecnie zatrudniona przez LucasFilm i nie ma planów, aby została zatrudniona w przyszłości. Niemniej jednak jej posty w mediach społecznościowych oczerniające ludzi ze względu na ich tożsamość kulturową i religijną są odrażające i nie do przyjęcia.

czytamy w oświadczeniu rzecznika firmy LucasFilm

Aktorka była w przeszłości krytykowana za znaczną część jej działalności w mediach społecznościowych. W szczególności za prawicowe poglądy polityczne. Jednak jej ostatni komentarz sprawił, że w social mediach zawrzało. Został on szybko usunięty, ale jak wiadomo w Internecie nic nie ginie. Aktorka napisała wówczas, że "Żydzi byli bici na ulicach nie przez nazistowskich żołnierzy, ale przez ich sąsiadów… nawet przez dzieci. Ponieważ historia jest redagowana, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że aby dojść do punktu, w którym nazistowscy żołnierze mogliby z łatwością zebrać tysiące Żydów, rząd najpierw sprawił, że ich sąsiedzi nienawidzili ich za to, że są Żydami".

Warto także dodać, że po oświadczeniu LucasFilm, kontrakt z aktorką zdecydowała się zerwać agencja aktorka UTA.

Źrodło: MovieWeb