Netflix nabył prawa do serii powieści fantasy ''Redwall''

Platforma Netflix nabyła prawa do popularnej serii powieści fantasy Redwall autorstwa Briana Jacquesa. Umowa zawarta z Penguin Random House Children opiewa na realizację zarówno adaptacji filmowych jak i telewizyjnych.

Ta literacka seria przeznaczona jest dla młodego pokolenia. Składają się na nią 22 powieści. Pierwsza z nich opublikowana została w 1986 roku. Następnie Jacques napisał trzynaście kontynuacji i dziewięć prequeli. Cała seria powieści sprzedała się do tej pory w ponad 30 mln egzemplarzy i została przetłumaczona na ponad 20 języków.

Redwall przedstawia kronikę przygód bohaterskich zwierząt zamieszkujących leśną przystań opactwa Redwall.

Netflix obecnie pracuje już nad filmem, scenariusz do którego pisze Patrick McHale. Umowa, którą platforma zawarła jest pierwszą, która daje jednemu serwisowi prawa do całej serii. Pierwszy raz zostanie także zrealizowany film fabularny będący adaptacją tego dzieła Jacquesa. W najbliższych planach tego amerykańskiego giganta streamingowego jest także serial, który opowie o postaci Martin the Warrior. To mądra i zaciekła mysz, która wraz z Abbess Germaine założyła opactwo Redwall.

Źrodło: deadline