Logo i tytuł kontynuacji filmu "SONIC. Szybki jak błyskawica" 0

Ujawniono oficjalny tytuł i logo sequela filmu SONIC. Szybki jak błyskawica. Tytuł filmu nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ brzmi on po prostu "Sonic the Hedgehog 2". Zdecydowanie ciekawsze wydaje się być samo logo, które sugeruje pewną rzecz.

Tytuł sequela, czyli "Sonic the Hedgehog 2" nie jest niczym odkrywczym, tak logo, które zaprezentowano na oficjalnym profilu na Twitterze zdaje się sugerować, że kumpel Sonica, czyli Tails, odegra dużą rolę w nowym filmie. Poniżej możecie obejrzeć logo wyczekiwanej kontynuacji:

Chociaż wiemy, że Tails będzie częścią kontynuacji, to w sieci zaczęto spekulować na temat pojawienia się jeszcze jednego bohatera znanego z serii gier. Mowa o postaci znanej, jako Knuckles the Red Echidna. W mediach buchnęła informacja, jakoby Jason Momoa był przymierzany do obsady głosowej filmu "Sonic the Hedgehog 2" i to właśnie on miał użyczyć swojego głosu Knucklesowi.

Jeff Fowler, który nakręcił pierwszy film, powróci na stołek reżyserski przy okazji "Sonic the Hedgehog 2". Pat Casey i Josh Miller jeszcze raz zajęli się scenariuszem. Premiera widowiska 8 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: MovieWeb