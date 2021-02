Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Michael Greyeyes zagra w remake'u "Podpalaczki" postać Rainbirda 0

Blumhouse przygotowuje się do realizacji nowej wersji adaptacji powieści Stephena Kinga pod tytułem "Podpalaczka". Jedną z ról w produkcji ma zagrać Michael Greyeyes.

Charakterystyczny aktor Michael Greyeyes dołączył do obsady aktorskiej rebootu "Podpalaczki", nowego filmu opartego na horrorze Stephena Kinga. W produkcji w realizację, której zaangażowane są Universal Pictures, Blumhouse Productions i Weed Road Pictures, Greyeyes zagra Rainbirda: "niestrudzonego, potężnego faceta, który został zepchnięty do brutalnego życia". Przed laty w oryginalnej adaptacji filmowej z 1984 roku, w postać Rainbirda wcielił się George C. Scott.

Historia jest bezpośrednio oparta na oryginalnej powieści Stephena Kinga o tym samym tytule, która została opublikowana po raz pierwszy w 1980 roku. W "Podpalaczce" młoda dziewczyna rozwija zdolności pirokinetyczne. Zostaje wówczas uprowadzona przez tajną agencję rządową, która chce wykorzystać jej potężny dar jako broń.

Nie wiadomo jeszcze, kto zagra Charlie McGee, tytułową podpalaczkę. Wcześniej informowano, że Zac Efron zagra jej ojca Andy’ego. Film wyreżyseruje Keith Thomas na podstawie scenariusza Scotta Teemsa.

Jak oceniacie ten casting? Czy to dobry wybór producentów?

Źrodło: MovieWeb