David Yates planuje powrócić jako reżyser finałowych odsłon "Fantastycznych zwierząt" 0

David Yates planuje nakręcić wszystkie filmy należące do serii "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć". Tak przynajmniej uważa jedna z gwiazd magicznej franczyzy, Katherine Waterston.

Nazwisko Davida Yatesa od lat kojarzy się z magicznym światem Harry’ego Pottera i tak naprawdę ciężko znaleźć filmowca, który lepiej orientowałby się w świecie czarodziejów. Twórca liczy na to, że finałowe odsłony serii "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" także padną jego łupem. Tak przynajmniej twierdzi Katherine Waterston, odtwórczyni roli Tiny Goldstein.

Myślę, że ma je wszystkie wyreżyserować, to bardzo interesujące. Współpracował bardzo blisko z twórczynią franczyzy J.K. Rowling przez długi czas. Bardzo niewiele osób ma do niej dostęp, ponieważ jest dosyć odizolowana, więc tak naprawdę nie mogę sobie wyobrazić innej sytuacji.

powiedziała aktorka

Produkcja Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 została niedawno wstrzymana, po tym, jak członek ekipy uzyskał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Zdjęcia do filmu trwają w Wielkiej Brytanii, a więc zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, plan musiał zostać zamknięty na dwa tygodnie.

Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 trafi do kin 15 lipca 2022 roku.

Źrodło: MovieWeb