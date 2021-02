Hong Chau u boku Brendana Frasera w nowym filmie Aronofsky'ego 0

Około miesiąc temu w sieci pojawiła się informacja o tym, iż Darren Aronofsky pracuje nad nowym projektem. Film nosi tytuł The Whale, a jego gwiazdą został Brendan Fraser. Teraz do obsady dołączyła aktorka Hong Chau, znana z serialu Watchmen, Homecoming czy filmu Artemis Fowl.

fot. materiały prasowe

Aronofsky to ceniony amerykański reżyser, którego ostatnim wielkim dziełem była produkcja Matka!. Wcześniej wyreżyserował świetnie oceniany dramat Czarny łabędź czy rewelacyjny thriller Requiem dla snu.

Scenariusz do The Whale przygotował Samuel D. Hunter, twórca sztuki z 2012 roku na podstawie której powstaje film. Opowiada ona o ważącym ponad 200-kilo odludku, który zajada wszelkie swoje żale i niepowodzenia doprowadzając się do ogromnej otyłości. Chcąc zerwać ze swoim destrukcyjnym zachowaniem, pragnie pogodzić się ze swoją dawno nie widzianą nastoletnią już teraz córką.

Fraser wcieli się w głównego bohatera, a Chau zagra jego najlepszą przyjaciółkę. Do roli córki otyłego mężczyzny przymierzane są dwie aktorki – Samantha Morton i Sadie Sink. Decyzja w ich sprawie jeszcze nie zapadła.

The Whale powstaje pod szyldem wytwórni A24, która w ostatnim czasie odnosi spore sukcesy. Za produkcję odpowiada też Aronofsky za pośrednictwem swojej firmy Protozoa Pictures.

Źrodło: deadline