Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Velvet Spoon wraca do kin! Pokazy przedpremierowe "Reliktu" oraz "Czarownicy miłości" 0

Velvet Spoon wraca do kin! Świetny polski dystrybutor przygotował z okazji otwarcia kin 12 lutego dwa niezwykle intrygujące filmy!

Nagłe zniknięcie nestorki rodu, Edny (Robyn Nevin), zmusza jej córkę (Emily Mortimer) i wnuczkę (Bella Heathcote) do powrotu do rodzinnego domu. Podczas gdy obie kobiety desperacko szukają śladów, które mogłyby naprowadzić je na miejsce pobytu Edny, ta niespodziewanie wraca do domostwa. Radość córki i wnuczki przerywa jednak zachowanie staruszki – Edna nie zamierza powiedzieć, gdzie była, zapomina imion członków rodziny i z każdym dniem staje się coraz bardziej agresywna.

Debiutancki horror Natalie James to największe tegoroczne objawienie gatunku i film, który zdążył już przerazić amerykańską publiczność, wspinając się na pierwsze miejsce tamtejszego box office’u. Relikt nie jest kolejnym horrorem o nawiedzonym domu – to mroczna, posępna, wgryzająca się w umysł opowieść o przekazywanej z pokolenia na pokolenie chorobie, która nie pozwoli Wam się otrząsnąć przez kilka następnych nocy.

Elaine (Samantha Robinson) to piękna i młoda wiedźma, która chce odnaleźć miłość swojego życia. Problem w tym, że przygotowywane przez nią zaklęcia i mikstury wywołują efekty nieco odmienne od oczekiwanych – potraktowani nimi kandydaci przypominają raczej nieszczęśliwe ofiary niż wymarzonych kochanków. Gdy więc wreszcie Elaine spotka mężczyznę swoich marzeń, determinacja doprowadzi ją na skraj szaleństwa.

Nagrodzony na festiwalach w Chicago i Dublinie, niezwykle ciepło przyjęty przez krytyków film Anny Biller to mikstura jedyna w swoim rodzaju – odnoszący się do technikolorowych snów z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych komediohorror, który porusza niezwykle współczesne tematy: wojny płci i męskiego strachu przed kobiecą seksualnością. Dzięki temu połączeniu Czarownica miłości na pewno rzuci na Was czar. Nawet jeśli jej bohaterka będzie miała z tym spore problemy.

Źrodło: Velvet Spoon