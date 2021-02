Zdjęcia do ''House of the Dragon'' rozpoczną się już wiosną 0

Wspaniała wiadomość dla fanów Gry o tron. Powstający dla HBO spin-off tego wielkiego serialowego hitu już niedługo rozpocznie swoją produkcję. Casey Bloys, szef HBO i HBO Max w jednym z ostatnich wywiadów zdradził termin wejścia na plan.

fot. materiały prasowe

Bloys potwierdził, iż zdjęcia do serialowego prequela Gry o tron noszącego tytuł House of the Dragon rozpoczną się już wiosną tego roku, a dokładnie w kwietniu. Zdradził także, iż dalej trwają jeszcze prace nad scenariuszami wszystkich dziesięciu odcinków. Skrypty każdego z nich są na zupełnie innym etapie, a pieczę nad nimi sprawują showrunnerzy Miguel Sapochnik i Ryan J. Condal.

Zdjęcia do serialu powstaną głównie w studiu w Wielkiej Brytanii, a nie jak w przypadku Gry o tron w Irlandii Północnej. Obecnie w obsadzie tego spin-offa znajdują się Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke i Emma D'Arcy.

Akcja House of the Dragon rozgrywać ma się na 300 lat przed wydarzeniami z oryginalnego serialu. Zagłębimy się w historię Domu Targaryen. Będziemy świadkami powstania i upadku tej jedynej rodziny smoczych lordów.

Źrodło: TVLine